NORITAKE: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NORITAKE gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 117,99 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 109,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 35,88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at