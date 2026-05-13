NORITAKE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NORITAKE gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 99,30 JPY gegenüber 65,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,67 Prozent auf 38,72 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 254,64 JPY. Im letzten Jahr hatte NORITAKE einen Gewinn von 225,13 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,42 Prozent auf 142,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at