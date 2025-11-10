NORITAKE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NORITAKE hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 105,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 96,82 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 34,87 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,98 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at