NORITAKE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NORITAKE hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 71,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NORITAKE 43,45 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,68 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 33,44 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at