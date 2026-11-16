Noritsu Koki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Noritsu Koki äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 25,72 JPY gegenüber 57,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 40,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at