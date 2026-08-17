Noritsu Koki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Noritsu Koki hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Noritsu Koki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,67 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,86 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,18 Milliarden JPY – ein Plus von 47,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noritsu Koki 28,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at