Noritsu Koki stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Noritsu Koki veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Noritsu Koki hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,60 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,92 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,97 Milliarden JPY – ein Plus von 17,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noritsu Koki 28,10 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 146,95 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 150,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Noritsu Koki hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 119,22 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 106,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at