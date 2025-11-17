|
17.11.2025 06:31:29
Noritsu Koki stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Noritsu Koki ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Noritsu Koki die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 57,18 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,37 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,58 Prozent auf 30,44 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
