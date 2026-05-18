Noritsu Koki: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Noritsu Koki hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,69 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Noritsu Koki ein EPS von 26,31 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 40,32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Noritsu Koki 27,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at