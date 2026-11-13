Noritz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Noritz lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Noritz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,500 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at