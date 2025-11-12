Noritz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Noritz hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,50 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 58,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at