Noritz stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Noritz veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 58,83 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Noritz 44,01 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,58 Prozent auf 59,44 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Noritz 61,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 73,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 94,89 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Noritz im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 202,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 202,20 Milliarden JPY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 55,18 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 202,40 Milliarden JPY geschätzt.

