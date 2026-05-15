Noritz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Noritz gab am 14.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 97,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Noritz noch ein Gewinn pro Aktie von 30,99 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 51,64 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,86 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at