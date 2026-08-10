Noritz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Noritz veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,68 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,810 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 47,93 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Noritz 45,66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at