NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
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25.09.2026 07:44:00
Norma: Ratten in bayerischem Zentrallager - Zwangsgelder verhängt
In einem Zentrallager des Lebensmittel-Discounters Norma haben sich in großem Stil Ratten eingenistet. Die Behörden wollen dort nun mindestens wöchentlich kontrollieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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