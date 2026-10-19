NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|neue Dividendenpolitik
|
19.10.2026 09:52:09
NORMA-Aktie dennoch im Minus: Profitabilität soll bis 2031 kräftig steigen
Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 207,8 Millionen Euro und eine Ebit-Marge von 3,7 Prozent. Die vollständigen Zahlen zum Quartal will das Unternehmen wie geplant am 3. November veröffentlichen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen.
Derweil will der NORMA-Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger die Dividendenpolitik neu ausrichten. Ab 2027 sollen mindestens 10 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die wirtschaftliche Lage und Liquidität des Unternehmens dies erlauben. Bisher betrug die Ausschüttungsquote etwa 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses.
Via XETRA fällt die NORMA-Aktie zeitweise um 1,56 Prozent auf 15,16 Euro.
/mne/stk
MAINTAL (dpa-AFX)
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