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WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

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Ausblick 31.03.2026 07:24:00

NORMA-Aktie im Blick: Führungswechsel und vorsichtiger Ausblick belasten

NORMA-Aktie im Blick: Führungswechsel und vorsichtiger Ausblick belasten

NORMA enttäuscht mit vorsichtigen Prognosen, steigenden Verlusten und deutlich gekürzter Dividende.

Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer NORMA Group hat sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele gesetzt. So peilt das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von bis zu 2 Prozent an, der Erlös könnte im schlechten Fall aber auch stagnieren, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Maintal mitteilte. Analysten hatten bislang mit einem Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet.

Die um Sondereffekte bereinigte Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern dürfte den Plänen zufolge zwischen 2 und 4 Prozent landen. Experten gingen bisher von einem Wert in der oberen Hälfte der Bandbreite aus.

Nach dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts und einem abgeschlossenen Aktienrückkauf über knapp 53 Millionen Euro will Norma eine Kapitalherabsetzung mit Einziehung von Aktien durchführen. So sollen zusammen mit dem Rückkauf bis zu 260 Millionen Euro aus dem Nettomittelzufluss durch den Verkauf an die Anteilseigner zurückgeführt werden.

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass die bisherige Finanzchefin Annette Stieve ihr Amt abgibt; kommissarisch übernimmt der Manager Okan Celiker.

Die vorläufigen Zahlen zum Vorjahr bestätigte das Unternehmen. Der Nettoverlust weitete sich unterdessen unter anderem wegen Wertberichtigungen im Europageschäft von knapp 15 Millionen Euro auf mehr als 108 Millionen Euro aus. Die Dividende soll von 40 Cent je Aktie auf 14 Cent sinken.

/men/zb

MAINTAL (dpa-AFX)

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Bildquelle: Norma Group

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