WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

Expertenmeinung 16.01.2026 16:05:38

NORMA-Aktie mit Verlusten: Metzler-Analyse setzt unter Druck

Die zuletzt starken Aktien von NORMA sind am Freitagmorgen abgesackt.

So büßte die NORMA-Aktie zuletzt 5,56 Prozent auf 14,94 Euro ein. Damit gaben sie fast das komplette Plus im noch jungen Jahr wieder ab.

Analyst Pal Skirta vom Bankhaus Metzler sieht die Anlagestory des Verbindungstechnik-Spezialisten auf dem Prüfstand. Das Management müsse zunächst vor allem nachhaltige Fortschritte durch Zukäufe und im schwierigen Geschäft in der EMEA-Region Europa, Naher Osten und Afrika unter Beweis stellen, so der Experte.

Skirta kappte sein Kursziel mit 15 Euro etwa auf das aktuelle Xetra-Niveau und strich folglich seine Kaufempfehlung.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

