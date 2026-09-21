NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
|Führungsumbau
|
21.09.2026 12:13:39
NORMA Group richtet Vorstand neu aus – COO Heymann geht - Aktie freundlich
Mit dem für das Tagesgeschäft zuständigen Chief Operating Officer Daniel Heymann habe man sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, die vertragliche Zusammenarbeit zu beenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Heymann sei zum 14. September aus dem Vorstand ausgeschieden. Die Entscheidung trage der veränderten Größe und Aufstellung der NORMA Group Rechnung, die zuletzt ihr Wassermanagement-Geschäft verkauft hatte. NORMA richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus.
Die NORMA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,44 Prozent fester bei 17,62 Euro.
/mis
MAINTAL (dpa-AFX)
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