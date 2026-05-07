NORMA Group SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NORMA Group SE veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NORMA Group SE ein EPS von -0,120 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NORMA Group SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 208,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at