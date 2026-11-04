NORMA Group SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NORMA Group SE hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NORMA Group SE ein EPS von -1,870 EUR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 207,8 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 197,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at