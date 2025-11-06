NORMA Group SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NORMA Group SE hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,87 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat NORMA Group SE im vergangenen Quartal 197,5 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NORMA Group SE 273,6 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at