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12.08.2026 06:31:29
NORMA Group SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NORMA Group SE hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 211,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 27,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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