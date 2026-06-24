NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
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24.06.2026 17:45:22
Norma Yaeger, Barrier-Breaking Stockbroker, Dies at 96
Over her husband’s objections, she became a Wall Street broker in the 1960s. She later started two securities firms in the overwhelmingly male financial world.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu NORMA Group SE
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23.06.26
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23.06.26
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23.06.26
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18.06.26
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18.06.26
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.