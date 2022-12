Normenkontrollrat bemängelt Kostenanstieg durch neue Gesetze

BERLIN (dpa-AFX) - Neue Gesetze der Bundesregierung haben den Bürgern und Unternehmen zuletzt überdurchschnittlich hohe Kosten und zusätzlichen Zeitaufwand beschert. Das geht auf dem neuen Bericht des Nationalen Normenkontrollrats hervor, den das Beratergremium am Dienstag an Justizminister Marco Buschmann (FDP) übergeben hat. Zwischen Juli 2021 und Juni 2022 stieg demnach der sogenannte Erfüllungsaufwand von Gesetzen um rund 6,7 Milliarden Euro auf insgesamt 17,4 Milliarden Euro. Das sei deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.

90 Prozent des Kostenanstiegs sei auf die Erhöhung des Mindestlohns zurückzuführen, räumte der Normenkontrollrat ein. Trotzdem bemängelte dessen Vorsitzender Lutz Goebel einen negativen Trend. "Dabei müssen Wirtschaft, Verwaltung und Bürger gerade in Krisenzeiten von unnötiger Bürokratie ent- statt belastet werden." Der momentan neunköpfige Normenkontrollrat hat sich dem Bürokratieabbau und der Kostenminimierung verschrieben und überprüft unter diesem Gesichtspunkt die Gesetzgebung des Bundes./ax/DP/jha