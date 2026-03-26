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26.03.2026 06:31:28
Norofert hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Norofert lud am 23.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 RON. Im Vorjahresquartal waren 0,070 RON je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,90 Prozent auf 6,1 Millionen RON. Im Vorjahresviertel hatte Norofert 10,2 Millionen RON umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 RON. Im letzten Jahr hatte Norofert einen Gewinn von 0,150 RON je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 22,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,80 Millionen RON. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 45,15 Millionen RON umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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