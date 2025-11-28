Norofert verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Norofert lud am 26.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 RON. Im Vorjahresviertel waren -0,030 RON je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,71 Prozent auf 10,1 Millionen RON. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,3 Millionen RON gelegen.

Redaktion finanzen.at