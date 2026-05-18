Noroo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Noroo lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 656,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Noroo 594,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Noroo mit einem Umsatz von insgesamt 298,79 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at