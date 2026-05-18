Noroo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Noroo hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 658,15 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 593,15 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Noroo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 298,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 288,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at