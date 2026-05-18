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18.05.2026 06:31:29
Noroo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Noroo hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 655,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Noroo 593,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 298,79 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 288,91 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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