NOROO PAINT COATINGS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NOROO PAINT COATINGS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 63,26 KRW. Im Vorjahresquartal waren 131,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat NOROO PAINT COATINGS im vergangenen Quartal 179,48 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOROO PAINT COATINGS 198,19 Milliarden KRW umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 770,87 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 1723,00 KRW je Aktie erzielt worden.

NOROO PAINT COATINGS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 771,05 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 793,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

