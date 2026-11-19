NOROO PAINT COATINGS gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 214,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOROO PAINT COATINGS 390,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,51 Prozent auf 186,23 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte NOROO PAINT COATINGS 195,03 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at