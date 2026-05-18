NOROO PAINT COATINGS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NOROO PAINT COATINGS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 336,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 166,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat NOROO PAINT COATINGS im vergangenen Quartal 176,23 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NOROO PAINT COATINGS 172,12 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at