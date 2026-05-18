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18.05.2026 06:31:29
NOROO PAINT COATINGS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NOROO PAINT COATINGS hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 337,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 167,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,23 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 172,12 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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