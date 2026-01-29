29.01.2026 06:31:29

NOROO PAINT COATINGS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NOROO PAINT COATINGS hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 63,26 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 130,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NOROO PAINT COATINGS 179,48 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 198,19 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 770,87 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1718,00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat NOROO PAINT COATINGS mit einem Umsatz von insgesamt 771,05 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -2,87 Prozent verringert.

