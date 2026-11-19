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19.11.2026 06:31:28
NOROO PAINT COATINGS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
NOROO PAINT COATINGS hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 213,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 389,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 186,23 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,03 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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