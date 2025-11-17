Noroo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Noroo hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1024,00 KRW, nach 2282,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 314,72 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,22 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at