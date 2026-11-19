Noroo äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19,22 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1022,42 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 313,32 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Noroo 314,72 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at