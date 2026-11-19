Noroo präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1022,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 313,32 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at