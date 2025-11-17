Noroo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Noroo lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Noroo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1022,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2281,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Noroo im vergangenen Quartal 314,72 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Noroo 307,22 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at