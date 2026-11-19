Noroo präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 18,00 KRW gegenüber 1024,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Noroo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 313,32 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 314,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at