01.06.2026 06:31:29

Norris Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norris Industries äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 28,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Norris Industries ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,12 Prozent auf 0,29 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,33 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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