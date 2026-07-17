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17.07.2026 06:31:29
Norris Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Norris Industries hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz wurden 0,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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