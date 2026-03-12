Norris Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Norris Industries hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Norris Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at