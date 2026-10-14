Norris Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Norris Industries hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Norris Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at