28.11.2025 06:31:28
Norse Atlantic ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Norse Atlantic ASA Registered hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 NOK gegenüber -0,540 NOK im Vorjahresquartal verkündet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent auf 2,52 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,38 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,781 NOK sowie einem Umsatz von 2,48 Milliarden NOK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
