Norsemont Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Norsemont Capital hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Norsemont Capital -0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at