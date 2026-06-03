Norsemont Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Norsemont Capital hat am 02.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Norsemont Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at