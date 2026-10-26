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26.10.2026 06:31:29
Norsk Hydro As: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Norsk Hydro As gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Norsk Hydro As 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,52 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Norsk Hydro As einen Umsatz von 5,03 Milliarden USD eingefahren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,237 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 5,69 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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