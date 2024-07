Norsk Hydro As gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Norsk Hydro As hat am 23.07.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,39 Prozent zurück. Hier wurden 4,68 Milliarden USD gegenüber 5,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,124 USD je Aktie sowie einen Umsatz 4,74 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at